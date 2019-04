Incendio del patrullero: todo se habría originado por un desperfecto eléctrico

En la madrugada del último domingo un voraz incendio arrasó con un patrullero, que se encontraba realizando tareas preventivas en la zona de la escuela Agropecuaria. Los daños fueron totales, “no se puede recuperar nada” relataron a Infoeme a medida que daban cuenta de las pérdidas en la zona delantera, incluyendo motor y habitáculo. Inclusive dañó completamente una escopeta.

Según se logró conocer todo ocurrió con el móvil abocado a la denominada cuadrícula 8, una de las más extensas de la ciudad, ya que incluye sectores tan alejados como el barrio CECO y la Escuela Agropecuaria, situación donde se desató el siniestro. Los dos efectivos que la tripulaban utilizaron el matafuego reglamentario pero nada de ello bastó para frenar el avance de las llamas.

El hecho motivó el arribo a nuestra ciudad de peritos de bomberos de la policía bonaerense, que trabajaron sobre el rodado. Si bien aún no se concluyó con el informe, debido a las complicaciones de la labor debido a los importantes daños, trascendió que las conclusiones preliminares habrían arrojado un desperfecto eléctrico como el inicio del fuego.

Se añadió en ese sentido que, más allá del sistema eléctrico propio de la Toyota Hilux, el vehículo cuenta además con otros cableados debido al sistema de ABL -localización-, radio y sirenas, por lo que resta determinar en cuál de todos esos se habría originado la falla.

Lo concreto es que ya se iniciaron las gestiones para poder contar con un nuevo patrullero. No obstante, se aclaró que no se vio afectado en ningún momento el servicio de patrullaje ya que el CPO cuentas con camionetas de “reposición” que sirven para estas eventualidades, además que desde la comisaría Segunda se puso a disposición una pick up.

Actualmente se instruyen dos actuaciones paralelas. Una a partir de un sumario administrativo de protocolo iniciado desde la propia fuerza con la intervención de la oficina de Asuntos Internos y, el restante, desde la fiscalía en turno, ambas para determinar responsabilidades y establecer cómo se dieron los hechos. Por último, según se aclaró, no hay personas imputadas ni acusadas por el hecho.