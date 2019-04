La semana política: Macri y sus decisiones ¿kirchneristas? en plena campaña

La bomba de la inflación de marzo sacudió, otra vez, a un gobierno que no le encuentra la vuelta. Interesantes medidas... Tres años y medio después. La sensación de poco en un contexto de campaña explícito. Aún así, el presidente sigue con chances de ser reelegido. Las fotos del acto de Fisher, la las gestiones, el “ser austero”.

Alexis Grierson

@alexisdechillar

No fueron siete días sencillos (y eso que la semana fue corta). El gobierno tuvo el martes la primera de sus alarmas: otra vez, la inflación. Luego, una catarata de medidas ¿kirchneristas? con anuncio insólito y más incertidumbre -si, más- que la que había. En el mientras tanto, hay una campaña. Y en Olavarría pasan cosas. Por ahora no más que mensajes, pero que merecen la atención. Repasemos.

Mientras que en la previa algunas consultoras privadas estimaban en “más de 4%” la inflación de marzo, sumado a que el presidente Macri se anticipó a la jugada (“en marzo habrá un pico”) esta inflación llegaba como un dato que iba a calar hondo. Y vaya si lo hizo: 4,7% con impacto directo en los alimentos, y un derrumbe en el consumo a niveles críticos.

Rápidamente, y si bien Macri dijo que sería marzo y no más, voceros del gobierno lo desmintieron: “abril puede ser parecido” se escuchó en conferencia de prensa dentro de la Casa Rosada. Igual, lo que se vislumbraba como otra crisis puertas adentro de Cambiemos, tenía un horizonte: las medidas del miércoles, que se anunciarían en voz del propio presidente.

Y llegaron: demorados, con un PDF publicado en la página de Casa Rosada y con un insólito video de Macri dialogando con vecinos (en un acto comunicacional que rozó lo amateur) aparecieron las medidas para tratar de reducir la “crisis”. Lo curioso no iba a terminar en un videíto.

Las medidas, en resumidas cuentas, fueron varios pilares “kircheristas” que el propio Cambiemos criticó antes de asumir, allá por 2015: Precios Cuidados, (otrora, “Controlados”), congelar las tarifas hasta 2020, reabrir el Programa Procrear, una línea de créditos de Anses para cuestiones más “pequeñas” y otros créditos y programas de pagos para Pymes.

Los Precios Cuidados se llevaron más atención: son 60, de “primera necesidad”, algunas terceras marcas de primeras marcas, como los fideos (que pertenecen a Molinos) y lo que primero señalaron muchos consumidores (incluso varios que tuvieron contacto con Infoeme) es que en el listado aparecen más caros de lo que se los veía, hasta estos días, en las góndolas. No todos, pero varios de ellos. ¿La famosa suba antes de congelar?

Además: ¿cómo se sostiene un “pacto de caballeros” por 6 meses con un dólar tan inestable? Las medidas, en el análisis objetivo no son malas, es un parche para intentar salir de una situación crítica. Ahora, ¿no llegó tarde? ¿No quedó irremediablemente atado a una medida “de campaña” en pos de sostener la Presidencia?

Esto sin sumar, claro, que el gobierno comienza a ver la posibilidad, real, de perder la reelección. Los números -desde los que podemos analizar en Olavarría hasta los que miden los propios funcionarios nacionales- no acompañan y el rechazo al gobierno roza, parejito, el 70% en muchos sectores de todo el país. ¿El dato más duro? Macri podría perder en un eventual ballotage con Cristina Fernández de Kirchner, y de manera contundente.

Volviendo con las medidas, con el tema tarifas hay una pequeña salvedad que no se analizó: “En caso de percibir una suba en las boletas de luz, gas, agua u otro servicio, será responsabilidad exclusiva de la Provincia y/o los Municipios” expresa el comunicado. Nación les da la pelota, ahora, a los gobernadores e intendentes, que se tendrán que hacer cargo -o no- de futuras subas.

Con respecto a los créditos -tanto Procrear, como los de Anses- tienen la tasa más baja del mercado, pero que es altísima: desde el 40%. Ni que hablar para aquellos que deseen endeudarse para pagar otras deudas, es continuar hundiéndose. Más aún, la desconfianza que ahora existe en los Procrear tras la toma de los créditos UVA, hoy sin solución. El mismo gobierno en el comunicado indicó que para dichos beneficiarios, se está “terminando de diseñar alternativas para aliviar la situación” dado que la suba del dólar duplicó el valor de las cuotas del crédito.

Tras ello sí, vale resaltar, un importante acuerdo de descuentos en remedios (en más de 5 mil farmacias de todo el país) sumado a rebajas de entre el 10% y el 25% en supermercados, negocios de ropa, iluminación, viajes y turismo, electrodomésticos, línea blanca y materiales para la construcción. Esta medida, si bien tiene un tinte “kirchnerista” es de las más positivas que se leyeron el miércoles.

“Se volvieron lo que tanto criticaron” dijeron propios y ajenos. Del “están locos por controlar los precios con militantes” a “la Secretaría de Comercio garantizará el control” algunas medidas parecieran, incluso bajo la misma mirada de Cambiemos hace cuatro años atrás, imposibles de llevar adelante. Por lo pronto, miles de olavarrienses buscarán el lunes en los supermercados adheridos los “Precios Controlados”. O le buscarán la vuelta, nuevamente.

Mientras tanto, en Olavarría…

Sin grandes novedades, y con muchas pistas, la gestión caracteriza a los candidatos. Federico Aguilera -y el sector de Unidad Ciudadana- organizó una charla abierta con el intendente de Laprida, Alfredo “Pichi” Fisher, en otra demostración de que el espacio busca debatir gestión, ideas y proyectos en caso de llegar al gobierno por el voto de los olavarrienses en octubre.

Fuentes cercanas al espacio de Germán Aramburu (Renovación Peronista) mostraron a Infoeme una foto de su agrupación en una cena con….Pichi Fisher. “Reconoce que hay dos candidatos de Unidad Ciudadana en Olavarría” agregaron dichas fuentes, potenciando o intentando mostrar que Aramburu continúa haciendo su juego de cara a la elección.

Al menos públicamente, Fisher mostró apoyo en la candidatura de Aguilera, que en paralelo tuvo acompañamiento de buena parte de agrupaciones y de sindicatos, con énfasis en AOMA (con Alejandro Santillán a la cabeza, en su primera aparición fuerte de cara a lo que viene), gremios como Smata, y también el acompañamiento de Juan Sánchez, que si bien es concejal, es titular de la Casa del Trabajador, que aglutina buena parte de los sindicatos locales. Y ojo con la foto y el posible armado, quizás desde el sector empezaron a dejar pistas de cara al futuro.

Aramburu, por su parte, se mostró en una cena privada con Adriana Capuano, María Eugenia Wagner de la Junta Electoral Provincial, Gustavo Rodríguez, entre otros asistentes. ¿Habrá unidad o todo quedará en la nada?

Eseverri comenzó a mostrarse más, a mostrarse más candidato, y a dar algunos lineamientos. Anticipó, curiosamente, que darán una campaña “austera” y que no empapelará la ciudad. También, que no se fotografiará con “pobres” sino que la campaña la dará tal como la viene realizando, según indican, caminando y charlando con vecinos de todos los sectores. En abril, aún no hay una referencia clara a nivel nacional. El espacio pareciera que sí: será Alternativa Federal. Ahora ¿quién encabezará? ¿Y qué pasará si Massa decide disputar una interna con CFK en un espacio “unificado”? Por ahora, todas son preguntas, dado que es el escenario de mayor incertidumbre.

Mientras tanto, Ezequiel Galli continúa a paso firme en “su” campaña. Casi sin confrontar, dedicado exclusivamente a mostrar las obras, el objetivo de los “mil millones” está en marcha y con el deseo de poder decir, en diciembre, que esa será la cifra invertida en obras públicas locales. Aunque varias de ellas tengan continuidad en 2020, como mínimo la idea será arrancar todo lo proyectado e ir finalizándolo con el correr del tiempo. Y una reelección, si los olavarrienses lo permiten.

Mientras, el bolsillo aprieta. Y la semana que comienza no será una más. ¿Qué depararán las medidas económicas? Para saberlo, seguimos.