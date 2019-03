¡Lo que quieras y más!: El “finde” de Carnaval llega repleto de propuestas

Como es habitual, Infoeme te acerca todas las propuestas deportivas de un fin de semana XXL.



Luego del receso por la realización de la Copa CAE vuelve a jugarse el Torneo Apertura de Inferiores de la LFO y con ello comienza la jornada sabatina. El puntapié inicial lo darán Estudiantes y Embajadores en el Parque Guerrero desde las 10:00, media hora más tarde comenzará el mismo cruce en el Tete Di Carlo y luego jugarán Hinojo vs El Fortín, Luján vs Sierra Chica, San Martín vs Ferro y Loma Negra vs Racing en horario vespertino.



El sábado también continuará con la disputa del Torneo Apertura en las tres categorías del fútbol sénior en nuevo horario. La sexta fecha dará comienzo a las 14:00 en las distintas canchas de la ciudad.



También como cada inicio de fin de semana se disputará un Medal Play 18 hoyos en el campo de golf del Club Estudiantes.



Ya en el transcurso del domingo, el fútbol y el básquet se roban la atención, ya que habrá actividad por el Torneo Regional Amateur y también por La Liga Argentina.



En el Buglione Martinese, Racing recibirá a Ferro desde las 17:30 por la 6ª fecha de la Zona 2 y más tarde, desde las 21:00, Estudiantes será local de Ciclista en un cotejo donde sucederá un hecho histórico para el deporte nacional.



Cosecha Mundial y Sierra Chica abrirán en la tarde de domingo la tercera fecha del Torneo Apertura y desde las 17:30 se enfrentarán en el Ricardo Sánchez.



El “Polideportivo Caro” tendrá su tarde de inauguración y desde las 18:00 en Urquiza casi Giovanelli se jugará un Torneo Cuadrangular Mixto y un octogonal masculinos mayores de 30 años.



Todo el fin de semana tendrá nutrida actividad con el 6º Encuentro Nacional del Jeep en Ecoterra y en el autódromo Hermanos Emiliozzi se vivirá una fiesta con el arribo del Turismo Pista.



La categoría que cuenta con gran cantidad de pilotos olavarrienses tendrá inicio a las 8:00 del sábado con entrenamientos y clasificación y desde las 14:10 con las series, mientras que el domingo la primera final será desde las 10:00.



Ya aprovechando el lunes feriado, en Estudiantes se llevará a cabo un acto solidario de Zumba en el sector de tenis desde las 17:30 y media hora antes dará comienzo el enfrentamiento entre Embajadores y San Martín en el Tete Di Carlo por el Apertura de Primera División.



Por último, el martes, se pondrán al día las categorías del fútbol menor con los cotejos entre Hinojo vs Luján y Ferro vs Embajadores desde las 11:00.



También por los certámenes de la LFO, pero en la máxima división Racing será local de El Fortín desde las 17:30 y en horario nocturno Loma Negra recibirá a Ferro en Villa Alfredo Fortabat.

En su despedida de la ciudad, Federico Chingotto inaugurará su cancha de pádel en Ituzaingó 850 desde las 20:00 para luego emprender viaje a Europa para una nueva temporada del World Pádel Tour.