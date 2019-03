Un partido el domingo y el resto en la semana en la continuidad de Primera

Entre domingo y miércoles se jugará una nueva fecha del Torneo Apertura, mientras que entre este viernes y martes se volverán a jugar las inferiores.

Se programó la continuidad de los torneos regulados por la Liga de Fútbol de Olavarría que comenzará este viernes con los partidos de 10°, 9° y 8° entre Loma Negra y Racing desde las 19:00.

El sábado desde las 11:00 jugarán Hinojo vs El Fortín, Luján vs Sierra Chica y San Martín vs Ferro. Antes, Estudiantes y Embajadores doblarán las actividades y jugarán tres partidos en el Tete Di Carlo y otros 3 en el Parque Guerrero y por último se completarán los cotejos restantes entre el “celeste” de Villa Alfredo Fortabat y Racing.

También habrá actividad en el feriado de carnaval para las categorías formativas ya que jugarán Hinojo vs Luján y Ferro vs Embajadores el martes 5 de marzo desde las 11:00.

Por otro lado, la máxima categoría del fútbol doméstico tendrá actividad comenzando el venidero domingo a las 17:30 con el enfrentamiento entre Cosecha Mundial y Sierra Chica en el Ricardo Sánchez.

El lunes, Embajadores recibirá a San Martín desde las 17:00 y el martes, Racing será local de El Fortín –a las 17:30- y Loma Negra de Ferro –a las 19:00-.

Por último, el miércoles desde las 21:00, Estudiantes se enfrentará a Hinojo en el estadio central del Parque Guerrero.

Fuente: Prensa LFO