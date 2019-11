Denuncian que Ceferino Martínez fue internado "sin consentimiento” en el Hospital de Hinojo

Distintas organizaciones nucleadas en la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del País (CONJUB) emitieron un comunicado en el que exigen “la inmediata libertad de Ceferino Martínez, un obrero que por su lucha ejemplar frente a la corrupción de los jueces de Olavarría sufre un encierro coercitivo a cargo del Juez Daniel Morbiducci, de Olavarría, desde el día 6 de noviembre y que promete extenderse por tres meses”.

Durante este año, Ceferino Martínez se encadenó frente a la Casa Rosada y al Tribunal de Trabajo de Olavarría demandando respuestas en el marco del reclamo de resarcimiento por discapacidad.

Infoeme dialogó en varias oportunidades con Martínez quien detalló que no es la primera vez que toma una medida de fuerza tal; en 2017 exigía una resolución de un juicio laboral que lleva ya 15 años, encadenado frente a la sede del Tribunal de Trabajo ubicado en calle Coronel Suárez al 2600.

En el mes de octubre, Martínez reclamó frente a la casa Rosada y aseguró a este Diario que cobra 1262 pesos: “¿Cómo hago para vivir?”, indicó.

El comunicado emitido por las organizaciones denuncia que el hombre de 51 años “fue internado sin consentimiento, en el Hospital Psiquiátrico de Hinojo en Olavarría, para callar sus denuncias en la prensa contra los jueces corruptos”.

Además señalaron que “casi 300 mil personas son víctimas aún hoy de las Ex AFJP, y en lugar de cobrar una jubilación digna, cobran sumas miserables que van de 300 a 1.200 pesos por mes, y las mismas reciben el perverso nombre de Rentas Vitalicias”.

Por otra parte afirmaron que la CONJUB, intentará generar una solución definitiva para el sector.

Además, Rosana Morales de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI) explicó que “con el cambio de ley no se puede intentar a alguien, aun cuando lo necesite si no quiere no se lo puede internar. Salvo que este dañándose a sí mismo o terceros, y este no ha sido en absoluto el caso de Ceferino Martínez, una persona buena y noble y pacífico, que se hace querer por todo el mundo que lo conoce en Olavarría y en Buenos Aires. Y Se hizo este cambio justamente para evitar estas situaciones injustas y arbitrarias".