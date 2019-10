Video: el dramático pedido de un olavarriense frente a la Casa Rosada: “No doy más”

Ceferino Martínez cobra una minúscula suma de dinero con la que tiene que vivir. Busca alguna respuesta. Tiene 5 hijos y no puede más. La policía lo sacó cuando intentó encadenarse frente al edificio del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Habló con Infoeme y profundizó sobre su reclamo.

El reclamo de un olavarriense se extendió hasta la Casa Rosada, intentando ser escuchado por el Presidente Mauricio Macri. Buscando respuestas en un pedido desesperado. “No doy más”, sentenciaba al momento de intentar encadenarse, acto frustrado por efectivos policiales.

Se trata de Ceferino Carlos Martínez, un hombre de 51 años que recibe una mínima suma de dinero en calidad de “Discapacidad con jubilación”. Escasos 1262 pesos con los que él se cuestiona, y seguro el pensamiento es compartido, ¿cómo hago para vivir?.

Infoeme lo contactó, no es la primera vez que el vecino toma una medida de fuerza tal; en 2017 exigía una resolución de un juicio laboral que lleva ya 15 años, encadenado frente a la sede del Tribunal de Trabajo ubicado en calle Coronel Suárez al 2600.

La policía me sacó cuando me manifestaba, estamos en democracia y eso tapa el señor Presidente

Lo que lo llevó a su última protesta frente a la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina fue el agotamiento. No resignación porque Ceferino no baja los brazos pero está desesperado. “No puedo vivir con esa plata, no doy más, escúchenme por favor. Tengo cinco hijos”, imploró.

Hace años, en 1999, “me intoxiqué con el alquitrán de la brea trabajando en una contratista de ingeniería vial, desde ahí estoy luchando, tengo un 66% de discapacidad”.

El olavarriense espera respuestas, una solución porque su situación económica es muy compleja, y al momento, “nadie me ha ayudado, fui víctima de la burocracia del Estado durante muchísimos años”.