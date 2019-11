Garantías dispuso la detención de un hombre acusado de violencia de género

En la jornada de este viernes la jueza de Garantías Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías local N° 1, acompañó el planteo elevado por la fiscal Viviana Beytía y convirtió en detención la aprehensión de un joven de 28 años, quien se encuentra acusado por un episodio de violencia de género ocurrido en un domicilio situado sobre avenida Colón al 200.

La hipótesis central de la causa da cuenta de que habría ingresado por la fuerza a la casa de su ex pareja, al punto de romper con una maza de hierro la puerta de acceso. Ese elemento fue recogido y se erige como uno de los principales elementos de prueba en su contra, a la par de diversas testimoniales y otra serie de elementos de interés. Si bien en un primer momento trascendió que sobre el acusado recaía una prohibición de acercamiento con esa propiedad y su ex pareja, esa medida no estaba vigente al momento de los hechos. No obstante, sirve de antecedente y da cuenta de la situación.

Fuentes ligadas a la causa refirieron que se trata de Luis Rueda, quien se encuentra imputado por los delitos de “daño”, “violación de domicilio”, “amenazas simples” y “coacción simple”, todo en concurso real de acciones y enmarcado en un episodio de violencia de género, tal cual fueron tipificado los hechos por la fiscal de la causa, la doctora Viviana Beytía, quien además de ser la responsable de la UFI N° 10 es la fiscal titular de la Secretaría de Violencia de Género.