El calvario de un vecino olavarriense: “con mi señora recibimos amenazas de muerte”

Rubén Quiroga y su esposa ya llevan varias semanas viviendo un verdadero calvario. Pasaron más de 20 días de que un grupo de jóvenes y adolescentes forzaron la puerta de su casa y se robaron pertenencias, las cuales horas después las recuperaría.

Pero, la situación no terminó ahí. Fue en ese momento cuando comenzó a recibir amenazas e intimidaciones constantes. “Le tenemos que decir a los remiseros que no nos dejen en casa, porque no sabemos en qué momento le pegan un tiro o le hacen algo. Le tengo que hablar y contarle a toda la gente, y es necesario que Olavarría sepa lo que está pasando” comenzó Rubén su diálogo con Infoeme.

“El Facundo 2 es un barrio común y silvestre como cualquier otro, pero no tenemos por qué vivir estas circunstancias por cinco o seis locos con causas” continuó el vecino.

A partir de ahí, Rubén comenzó con un “desfile” de charlas y reuniones con diversos sectores ligados a la política, la policía y la justicia. En relación a ello, comentó que “la justicia no es capaz de dar una solución. Me robaron, recuperé algunas cosas y por el hecho de haber denunciado a esta gente no puedo vivir en mi casa” y agregó “con mi señora recibimos amenazas de muerte”.

Reconozco que la policía tiene hasta cierto límite, la justicia también ¿Y yo que soy un laburante que se levanta a las 6:00 y vuelve a las 21:00? Me están rompiendo mi casa

El vecino del Facundo Quiroga II señaló que “hablamos con la Fiscal de Azul, porque en la denuncia hay tres menores, y por eso nadie nos defiende. El más chiquito que aparte de robarme, también me rompió los vidrios de la camioneta, por lo que sé tiene pedido de internación hace un año ya” e hizo hincapié en que “la justicia te dice que lo de los menores es no punible, entonces saco esta conclusión yo: flaco, toma la llave de mi casa, quédate con mi casa”.

“La respuesta de la policía es que tienen la vigilancia ahí, y en el caso de la política hablé con Cladera y le expliqué mi situación, con Robbiani que nos explicó la situación de las familias, pero nadie se hace cargo” detalló Rubén, en relación a las charlas que ha mantenido durante los últimos días.

Continuando en la línea política, el vecino lamentó que “desgraciadamente me robaron en época de Elecciones, donde a vos no te tiene que pasar nada”. También comentó que habló con otros sectores de la política, tal como el del Frente de Todos, pero que “entiendo que hay posiciones políticas que no están en el gobierno, no le puedo pedir peras al olmo. Pero todos somos responsables, si hay un ciudadano de Olavarría que le pasa una situación como la nuestra, tiene que tomar intervención todos los olavarrienses”.

Del riesgo de vida que tenemos nosotros se va a hacer cargo algún funcionario de Olavarría, yo no estoy jugando, ni diciendo que alguna vez me peleé con algún vecino

Rubén, ya llegando al final de la entrevista, se tomó un tiempo para hablar del Facundo Quiroga II, su barrio. En ese sentido, hizo hincapié en que “en el barrio nuestro hay tres muertos, incluyendo a un hombre que lo mataron. Mañana puedo ser yo el cuarto, o puede ser algún otro”.

Al ser consultado sobre alguna decisión que tenga pensada a futuro, el vecino comentó: “mi casa es mi casa. La justicia me ha planteado que la venda, pero tiene que venir Rambo a comprarla para vivir en esta situación”.

Para finalizar, arremetió nuevamente contra la política Municipal, e indicó que “hoy Galli no pudo atender porque viaja, pero espero que en algún momento me escuche. Las realidades hay que escucharlas, dicen que tienen un Municipio de puertas abiertas, pero hoy no lo estaba”.