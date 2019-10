Sergio Massa: “No le corten a Olavarría el futuro”

Tras el discurso de Federico Aguilera, el primer candidato a diputado nacional, por el Frente de Todos, Sergio Massa, habló para los olavarrienses que llenaron el gimnasio de Pueblo Nuevo.

“Es una alegra encontrarnos ver tanta energía, tanta pasión. Tenemos la convicción para que el próximo domingo con Alberto y Cristina con Axel y con Federico Aguilera, sin cortar la boleta con un solo equipo podamos construir una argentina de pie” explicó.

Luego interpeló a los asistentes: “Nos acompañan trabajadores y queremos ratificar el compromiso con el trabajo, un trabajo que para el gobierno parece un costo pero es la dignidad de las personas. Los jubilados que más sufrieron la insensibilidad de este gobierno trasmitirles nuestro compromiso que el 10 de gobierno empieza un gobierno que elige a los jubilados. Los pequeños y mediamos comerciantes Olavarría que alguna vez fue pujante pero son víctimas de gobiernos que apostaron a la timba financiera y a la especulación. El domingo a la noche empieza a cambiar la historia de la argentina”.

En esta dirección sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández permitirá “reconstruir la argentina del trabajo y la producción” y les pidió a los productores agropecuarios “que no tengan miedo, que estén tranquilos que es entre todos, con el acuerdo económico y social” dijo.

“Pedirles a aquellos que el 11 de agosto no nos acompañaron pero rechazaron al gobierno. Quiero pedirles que le den al próximo presidente su acompañamiento, que no duden en votarnos, no tiren su voto, necesitamos la legitimidad de un presidente fuerte” añadió.

“Volvemos para ser mejores y poner de pie a la Argentina: Sin cortar la boleta, no le corten a Olavarría el futuro, la esperanza” concluyó.