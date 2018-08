Indio Solari tras Olavarría: “Probablemente haya alguna despedida, en este momento no tengo idea”

A casi un año y medio de su último recital en Olavarría, Carlos Alberto “Indio” Solari rompió el silencio y brindó una extensa charla radial con Marcelo Figueras en FM La Patriada.

Tras el lanzamiento de su nuevo disco "El ruiseñor, el señor y la muerte", el popular cantante dejó abierta la esperanza de un reencuentro con sus seguidores: “probablemente haya alguna despedida, pero en este momento no tengo idea. Seguramente, lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy, a ver si puedo estar tres horas seguidas arriba de un escenario” dijo.

"El lugar más cómodo que tengo sobre la faz de la tierra es el escenario, no sé por qué. Quizás porque lo que me pasó fue creciendo paulatinamente, no es que un productor me puso de moda ni qué catzo. Empezamos con Los Redondos en un lugar para 100 personas, después había 150, de repente fuimos para uno de 300. La gente nos fue llevando sin darnos cuenta a ámbitos más grandes. De pronto terminó todo en esta especie de locura, que es inentendible. Aceptemos que uno de los más sorprendidos soy yo. Ese rectángulo de madera en el que estoy subido es muy cómodo para mí, porque me ha curado de cosas importantes, y también de tonteras, como estar con dolores de muelas, colitis o cualquier cosa. En esas dos horas y media se te olvidó todo, y cuando volvés al hotel te querés pegar un tiro" expresó.

También se refirió a la realidad nacional y cuestionó las políticas del Gobierno "El país está pasando por un momento muy desordenado, caótico, grave, muy grave. Entonces es muy difícil estar apartado de las circunstancias en las que está uno metido” dijo y sentenció: “Hay gente esperando que el gobierno les dé lo que creyeron que les iba a dar. Hay un 30% que dice: 'demos más tiempo'. Yo no tengo tiempo, soy un hombre grande” sostuvo.

Consultado sobre algunos temas de la agenda política- participaron con preguntas Aníbal Fernández, el staff de la revista La Garganta Poderosa y los responsables del fan site Redonditos desde Abajo- se mostró a favor de la legalización del aborto: “Por supuesto que apoyo (el aborto legal, seguro y gratuito) para que no exista ningún otro riesgo, a pesar del riesgo que corren cuando están siendo atendidas por una señora del barrio con un perejil y un alambre ¿Quién puede tolerar eso? Por supuesto que tiene que ser legal, sí" indicó.

Sobre su estado de salud, Solari afirmó: “De salud estoy bien. Las enfermedades no traen nunca buenas noticias, hay que asumirlas".