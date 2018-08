Protesta en el Consejo Escolar: “deben arreglar las escuelas”

Dirigentes de ATE acompañados por docentes entregaron un petitorio en la sede local tras la tragedia en la Escuela de Moreno. Denunciaron inconvenientes en escuelas locales y puntualizaron en la ex Escuela Industrial: “están con muchos problemas de caldera y pérdidas de gas” sostuvo.

Auxiliares de la Educación nucleados en ATE acompañados por la agrupación Tribuna Docente (Suteba disidente) y Udocba se manifestaron este viernes en la sede del Consejo Escolar y entregaron un petitorio, Maite Salerno, tras la trágica muerte de dos trabajadores de la educación en una escuela de Moreno producto de una explosión de gas.

En diálogo con los medios, la titular de Ate Seccional Centro, Cristina Melián expresó: “Vinimos a entregarles a la señora presidenta del Consejo Escolar, Maite Salerno, por el fallecimiento de nuestros compañeros en la ciudad de Moreno. Se le pide a los gobernantes territoriales que se ocupen realmente de la situación que estamos viviendo en los colegios”.

La dirigente sindical recordó que “la denuncia de infraestructura se viene haciendo desde 2016 desde nuestra organización. Lamentablemente tenemos que llegar a estos casos extremos para que se den cuenta que lo que decíamos no era ninguna mentira” advirtió.

Luego se refirió a la necesidad de tomar conciencia: “El deber de abrir las escuelas es de los directivos. Uno lo hace de manera de colaboración pero con este dolor que tenemos es cuestión de tener conciencia que se deben arreglar las escuelas. No podemos perder ningún docente, ningún auxiliar ni chicos que estén en las escuelas” afirmó.

Llega plata para Infraestructura y ese dinero tiene que ser usado en ese fin

Luego, denunció inconvenientes en algunos establecimientos locales: “Pasé la denuncia de mi Jardín, el 928 de barrio AOMA el cual iba a empezarse la obra este año pero al paralizarse todo tipo de obra nueva no se va a hacer. No se está trabajando en buenas condiciones porque es un Jardín sin salida de emergencia. Compañeros en la Técnica 2 nos dicen que están con muchos problemas de caldera y pérdidas de gas que espero que el directivo a cargo haya traído esa denuncia al Consejo Escolar porque estamos hablando de una caldera de años. No hay cuadrillas de mantenimiento”.

Finalmente pidió por las reuniones en Unidad Ejecutora de Gestión Distrital y de UGD para abordar la problemática.

“Estamos ante una precariedad enorme”

Por su parte, el referente de la agrupación Tribuna Docente Agustín Mestralet, indicó que “no solo hay desidia, hay un abandono adrede de la Gobernadora Vidal y una responsabilidad directa de los funcionarios de educación, empezando por el Director General e Escuelas Gabriel Sánchez Zinny por eso exigimos su renuncia”.

“Hay un abandono edilicio, de los comedores y en las condiciones salariales como se manifiesta en el conflicto paritario. La tragedia de Moreno demostró que estamos ante una precariedad enorme, los trabajadores ponemos en riego nuestras vidas y la salud” concluyó.