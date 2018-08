Marcelli marcha para pedir que se resuelva su renuncia a la Defensoría

El abogado Martín Marcelli marchará este viernes para pedir una solución a su situación profesional, en medio de la indefinición sobre la renuncia presentada hace tres meses, al cargo de Defensor Oficial de Olavarría.

La manifestación se concretará desde las 19:00 en el paseo Jesús Mendía.

El letrado dio a conocer un itinerario que incluye la disponibilidad de colectivos destinados a aquellas personas que deseen concurrir a respaldarlo pero no cuenten con movilidad para llegar hasta el centro de la Ciudad.

El inusual reclamo se produce en medio de las complicaciones en el Poder Judicial, dado que Olavarría cuenta con una sola Defensora Oficial y la demanda de funcionarios públicos por parte de acusados de delitos que requieren defensa penal por parte del Estado es incesante.

En publicaciones que Martín Marcelli compartió en sus redes sociales pidió “por la libertad de pensamiento y en contra de las persecuciones ideológicas” y que “me ayuden a reclamar que me den mi Defensoría o me dejen libre para ejercer como abogado” dijo.

Además cuestionó al intendente Galli, a la fiscal Paula Serrano y al abogado Sergio Roldán quienes “hicieron que por mi defensa de los trabajadores y los pobres, hoy la gobernadora no firmase mi renuncia y enviara el expediente a la subsecretaria de justicia para buscar alguna excusa que no me permita ejercer como abogado” advirtió.

Colectivos disponibles

Desde las 17 horas, estacionados en Calle 17 Nro. 4652 (Barrio Trabajadores), en Barrio Dorrego, en Barrio Escuela 6 (Fassina y Alberdi), en Barrio 104, en Barrio Facundo Quiroga I (calles Lamas y Pérez Esquivel), Barrio Facundo Quiroga II (calles 14 y Leloir), en Sierra Chica (enfrente a la Unidad 27).-