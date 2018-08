En una historia que conmueve, olavarriense y su hijito solicitan ayuda a la comunidad

Antonella Graca Freitas

En las últimas horas, el pedido de una olavarriense se hizo eco y conmocionó a la Ciudad. Se trata de Guillermina Olsen, quien atraviesa una dura enfermedad, y su pequeño hijo Toto, que tiene una discapacidad.

Ella está desempleada, es madre soltera y no tiene casa propia. Afrontar el día a día se les hace muy difícil. Se refugian en la solidaridad de vecinos, familiares y buscan respuestas del Estado.

Infoeme dialogó con Guillermina, la mujer fue operada hace poco tras el diagnóstico de un cáncer de mama y se encuentra en pleno tratamiento: “Estoy pasando por una situación muy difícil y tengo dos necesidades elementales”, comenzó enumerando.

“Necesito una casa propia, adaptada para personas con discapacidad, la que alquilo actualmente está llena de humedad y es chica. Tampoco puedo costear los gastos diarios, necesito un trabajo”.

“No pretendo que el Estado me regale nada, no quiero ‘vivir de arriba’, no es mi objetivo, pero sí creo que tienen la responsabilidad de escucharme y darme una mano. Actualmente recibo 2000 pesos por parte del Municipio, ese bajísimo monto no me alcanza ni para pagar la mitad del alquiler”, remarcó poco tiempo después.

Más tarde Guillermina contó cómo es su vida como madre soltera: “Estoy separada, el padre de mi hijo pasa 1200 pesos por mes y a mi bebé nunca lo visita” a esto “tengo que sumarle que tras enfermar perdí mi trabajo como enfermera”, se lamentó.

Hace varios años “el ex intendente José Eseverri me donó un terreno –situado sobre calle Tierra del Fuego, a unas cuadras del Bioparque La Máxima- y desde Nación me enviaron algunas aberturas para construir una vivienda pero no es suficiente” advirtió al tiempo que aclaró: “Necesito materiales y mano de obra pero no cuento con dinero para afrontarlo. Yo a esto lo planteé infinidades de veces en el Municipio pero jamás me respondieron. Es más me quisieron dar una casa del barrio Pickelado, con un baño de 1 x 1, mi hijo en silla de ruedas no podría ni entrar”.

A pesar del sinfín de trabas que la vida le pone en el camino, Guillermina, se muestra optimista y lucha por el bienestar de su pequeña familia. Agradece el apoyo de familiares, médicos que asisten a “Toto”, kinesiólogas, terapeutas y los vecinos que no dudan en prestarle una mano cuando más lo necesita.

Si vos también leíste su historia de vida, te conmoviste, y querés solidarizarte, podés contactarla a través de las siguientes líneas telefónicas: 02284- 419002 o al 2983447736.