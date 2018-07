Federico Marín y Nicolás Gianella otra vez juntos en Estudiantes para dar un Campus

Los basquetbolistas que forman parte de equipos de Liga Nacional brindarán un Campus Intensivo de Perfeccionamiento de Habilidades en la ciudad.



El Campus se plantea con el lema “#EnseñamosAyudando”, ya que además del objetivo basquetbolístico tendrá un fin solidario, lo recaudado será destinado a colaborar en la construcción del Hogar de Contención del Centro Madre Teresa de Calcuta situado en Loma Negra.



Federico Marín y Nicolás Gianella serán las caras visibles de un conjunto de actividades que se extenderán durante dos días en diferentes turnos según los módulos de perfeccionamiento y corrección.



Pero no solo “El Pájaro” Marín –alero de La Unión de Formosa la pasada temporada- y Nicolás Gianella –base de Peñarol- serán de la partida volviendo a Estudiantes donde compartieron equipo; el fin de semana tendrá la presencia de varias figuras de la primera categoría del básquet nacional.



El 1º Campus contará con el acompañamiento del reconocido entrenador de Liga Nacional Leandro Ramella (ex Quilmes de Mar del Plata y La Unión de Formosa, entre otros), el jugador olavarriense Alejandro Diez (ala pívot ídolo de Peñarol de Mar del Plata en los últimos diez años), el base Bruno Sansimoni (Base Quilmes de Mar del Plata y ex Selección Argentina U18), Nicolás Lorenzo (ex Estudiantes de Olavarría, Ferro Carril Oeste, Sport Club de Cañada de Gómez, entre otros) y muchos invitados más.