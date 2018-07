Investigador de la FIO participó de la búsqueda del Pesquero Rigel

Bruno Menna es Ingeniero Electromecánico e investigador de la Facultad de Ingeniería de Olavarría y participó del hallazgo del pesquero Rigel que era intensamente buscado desde el 8 de junio por la Prefectura Naval y fue hallado el domingo 1 de julio.

Menna se capacitó en equipamiento de acústica submarina -a bordo del Buque de Investigación Pesquera “Victor Angelescu”- e integra el núcleo Intelymec (Investigación tecnológica en Electricidad y Mecatrónica) y una de las líneas de investigación que tiene es sobre ingeniería oceánica.

Este miércoles dialogó con Infoeme y detalló cómo quedó seleccionado para realizar la búsqueda del navío y su experiencia en la expedición.

En principio el profesional, nacido en Necochea, relató la convocatoria: “Llegué luego de realizar una serie de cursos en el “Victor Angelescu”- y acepté la propuesta porque me servía a mí para un proyecto propio de investigación”.

“Me incorporé a la Tripulación Científica, la otra pertenece a Prefectura que es la que comanda, y salimos el 18 de junio del Puerto de Quequén. Llegamos al área de búsqueda el 19. Fue tras varias pistas como: el disparo de la baliza de emergencia, restos y el cuerpo del Capitán”, expresó a este Diario con respecto a los indicios que colaboraron para delimitar la zona.

En esa misma línea dijo: “Durante la ida fuimos calibrando los equipos y una vez que arribamos se examinaron contactos que habían realizado otros buques en el área para ver si podía llegar a ser y se descartaron porque en un caso, ejemplo, eran formaciones rocosas”.

El paso que siguió fue el “barrido” de la zona: “Se hizo con un tipo de sonar que se llama multihaz que emite varios sonidos que cuando inciden sobre un blanco (que puede ser desde un pez a un objeto), se refleja y procesa para obtener una representación visual de lo detectado”.

Lo que permitía esto era “barrer una franja de 300 metros de ancho. Lo fuimos haciendo en turnos de cuatro horas, a mi me tocó el de 4 am a 8 am del día miércoles 20. De todas formas, a medida de que nos íbamos aproximando a los indicios más claros, estábamos todos atentos a lo que sucedía”.

A las 14 horas del mismo miércoles, al comenzar el barrido “se detectó un contacto importante, por lo tanto lo que se hace a partir de ahí es tomar las dimensiones, que coincidieron con las del Rigel” y luego fueron “múltiples pasadas de diferentes ángulos para recabar la mayor cantidad de información posible, que después el equipo científico las procesa y sobre todo se pasó justo sobre el blanco varias veces para determinar su posición exacta, que fue la utilizó el otro guardacostas de Prefectura, el Tango, para bajar el equipo operado remotamente que a través de una cámara realizó la confinación visual que se trataba del buque pesquero Rigel”.

Finalmente y con condiciones meteorológicas muy desfavorables “nos fuimos a Madryn y estuvimos amarrados menos de un día, cuando hubo una ventana meteorológica favorable para la navegación, y tras 36 horas de viaje, llegamos el día 24 de junio al Puerto de Quequén” culminó explicando a Infoeme el investigador quien calificó a la experiencia como “intensa”.