Valentino Spinella: “En la segunda mitad del año dimos un salto importante” 

El oriundo de Olavarría subió al podio en La Pampa y es una de las revelaciones de la divisional intermedia del Turismo Pista que completó su anteúltima fecha.

Valentino Spinella consiguió su tercer podio en lo que va de la temporada 2025 de la Clase Dos del Turismo Pista después de arribar tercero en la final de la novena fecha del calendario, que se corrió en el autódromo de La Pampa.

Spinella se estableció en la segunda parte del año como una de las referencias de los Ford Ka y es una de las revelaciones de la divisional intermedia con el auto que prepara el Spinella Racing y motoriza Juan José Cassou.El olavarriense fue protagonista desde el comienzo de la acción en Toay, ya que se metió cuarto en los entrenamientos y sumó su segunda pole position consecutiva al dominar la clasificación general.

Ya en su serie, el crédito de Olavarría capitalizó el toque entre Jonas Maurelli y Pablo Vázquez para llevarse el parcial y en la final, se mantuvo en el lote de punta, pero en el epílogo de la competencia no se pudo defender de la succión de sus rivales y debió resignarse a recibir la bandera a cuadros en la tercera colocación.

“Era un fin de semana complicado, en principio, porque era un circuito difícil para la marca, pero en la clasificación encontramos dos succiones para tener un buen parcial de recta, adentro resolvimos bien y pudimos conseguir la pole position”, analizó el olavarriense tras el podio.

Además, el juvenil piloto contó que “para la final teníamos claro que había que correr de atrás y atacar en las últimas vueltas, pero por cosas de la final, tuve que pasarlo a Herrera e intenté todo lo posible para salir al último giro con algo de luz, pero no tuve forma de defenderme, así que esperé un error de ellos, aunque si no pasaba me tenía que conformar con el tercer lugar”.

Por último, Valentino Spinella aseguró que “en la segunda parte de la temporada pegamos un salto porque al principio cometimos muchos errores, es una pena que estemos contundentes recién ahora, pero también queremos dejar todo listo para el 2026”.

Fuente: prensa APTP