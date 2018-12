Murió el ex canciller Héctor Timerman

El ex canciller Héctor Timerman murió este domingo a las 65 años como consecuencia del cáncer que lo aquejaba desde hacía más de dos años.

En julio pasado le tomaron declaración indagatoria en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que estaba acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Por el avanzado estado de su enfermedad, Timerman había declarado de manera anticipada desde su casa aunque con complicaciones, con una voz pausada. "Lo lamento, pero es día a día. Además de cáncer tengo otras enfermedades", había expresado Timerman aquel 13 de julio. "Cada vez tengo menos fuerzas y quiero demostrar quién miente y quién dice la verdad", publicó un día antes en su cuenta de Twitter.

El ex ministro de Relaciones Exteriores había viajado a Estados Unidos en marzo para someterse a un tratamiento experimental. Timerman no había podido viajar antes debido a la causa que afrontaba, pero finalmente obtuvo un permiso especial para ingresar a Estados Unidos.

El ex canciller tenía previsto viajar a Nueva York el 9 de enero, pero Estados Unidos le había suspendido la visa de ingreso a ese país. Por entonces, Timerman cumplía prisión preventiva en su domicilio, tal como había ordenado el juez Claudio Bonadio. Durante la feria judicial, le otorgaron la excarcelación.

Mientras se tramitaba la aprobación de la visa, el 23 de enero pasado el ex funcionario fue sometido a una operación pulmonar, vinculada con el cáncer avanzado.

Timerman relataba en sus redes sociales cuál era su estado de salud: "No sé qué me duele más, si saber del cáncer o la ofensa escuálida de la acusación. Duele, todo duele demasiado", publicó en relación a la causa que afrontaba.

"Disculpen que no escribo pero me aumentaron los calmantes por los dolores que me produce el cáncer y me cuesta concentrarme", explicó en un tuit de enero de 2018.