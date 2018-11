"Pedrito" no para de sorprender… y que lo sorprendan



Israel Damonte, capitán y referente de Huracán, se acercó hasta el banco de suplentes de Lanús a saludar al futbolista olavarriense y hacerle un pedido muy especial, su camiseta.



En la Fortaleza Granate, Huracán se fue con la victoria por 1 a 0 e Israel Damonte con una nueva camiseta a su colección, la del olavarriense De la Vega.



De la Vega, ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y despertó los aplausos de la gente a pesar de no poder hacer demasiado para revertir el resultado.



"A los juveniles hay que apoyarlos. Me acerqué antes del partido y le pedí la camiseta por mi hijo. Me dijo que sí y me la mandó. Le dije que tiene mucho futuro" contó el jugador de 36 años a la cadena televisiva luego de quedarse con los tres puntos y el recuerdo del futbolista surgido en Ferro de Olavarría.



Foto: Olé