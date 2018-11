Advierten sobre estafas telefónicas en Olavarría

Desde un número con característica de Buenos Aires llamaron a un vecino, le dijeron que había ganado un televisor y dinero en un programa televisivo. Le solicitaron una transacción bancaria a la que, afortunadamente, el hombre no accedió. La esposa se contactó a Infoeme para advertir sobre el engaño.

Una nueva modalidad de estafa telefónica se dio a conocer en las últimas horas en nuestra Ciudad. Rosana, una vecina, decidió contar a Infoeme cómo intentaron engañar a su esposo y advirtió sobre el fraude a la comunidad.

“Llamaron a mi marido (Daniel), desde un número telefónico con característica de Buenos Aires (011), le dijeron que eran de la producción del programa del periodista Jorge Rial y que había ganado un televisor –que debía retirar por un comercio local- y 120 mil pesos”, comenzó contando.

Quien estaba del otro lado del teléfono, tratando de convencer a Daniel, le solicitó que “se dirigiera a un banco cercano para enviarle el número de CBU de una cuenta bancaria y generar una transacción”.

Afortunadamente “mi esposo, que no maneja tramites bancarios, comenzó a sospechar porque nosotros no miramos a Rial, los ladrones ni siquiera sabían su nombre y cortó”. A pesar de que insistieron “comunicándose nuevamente, no atendimos más la llamada”.