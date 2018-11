Los Decadentes cerraron con una auténtica Fiesta de Olavarría

En el diccionario de sinónimos, está claro que si uno busca “Fiesta” aparecerá una foto de ellos. Los Auténticos Decadentes cerraron la Fiesta Aniversario de Olavarría como ellos solamente lo saben: a todo ritmo.

Con una convocatoria que todos los años se renueva y que colma el Parque Eseverri, la jornada estuvo plagada de actividades para grandes, chicos, con comidas típicas y artesanos. También hubo muestras y el escenario principal tuvo artistas de todo tipo.

Pasadas las 22.30 (un poco más demorado de lo anunciado), la banda que lidera “Cucho” Parisi salió al escenario al ritmo de "Somos" y ya nada fue igual. El color, el ritmo y la fiesta se apoderó de todos los presentes.

En un contexto particular: hace pocas semanas la banda presentó su MTV Unplugged, denominado como no podía ser de otra manera “Fiesta Nacional”.

A partir de ese momento –y como siempre hacen- se fueron repartiendo las voces en cada uno de los temas: algunos Cucho, otros Jorge Serrano, Diego Demarco (que todos lo conocemos como “el que canta La Prima Lejana”) y así fueron pasando los temas, en un show que tuvo una duración de poco más de una hora y media.

Y sonaron todos los clásicos. Ninguno se quedó afuera. Desde "Cómo me voy a olvidar", pasando por "Pendeviejo", "Somos los Piratas", "Corazón", "Diosa", "Loco tu forma de ser" aunque también hubo momentos para tocar el nuevo hit de la banda, "Amor". También repasaron "A mí no me importa el dinero" que Jorge Serrano canta en dúo con Julieta Venegas.

Y siguieron: "Besándote", "El gran señor", un enganchado de "Vení Raquel", "Entregá el marrón", y "El Murguero". Luego bajaron con "Un osito de peluche de Taiwan" y luego todos corearon "Y el pájaro vio el cielo y se voló...". Y otra subida con "La Guitarra".

Y se animaron a más: tocaron una versión ska de Beatle, tema de Attaque 77. "Sé que vos me amás, sabés que yo te amo...". Esa también se coreó. ¿Algo más? "Siga el baile" recordando al gran Alberto Castillo, en uno de los momentos más altos de la noche. Enganchado, cuando ya empezaron con la despedida, "Y la banda sigue...". Para cerrar, el medley de su unplugged en MTV con vientos, mientras presentaban a todos los integrantes de la banda. Son unos cuantos...

El público olavarriense, fiel a la banda (que ya tocó en una Fiesta de Olavarría algunos años atrás) cantó con los Decadentes absolutamente todos los temas. Bueno, quien no lo haría, todo lo que tocan lo convierten en hit.

El excelente clima, el calor de la gente, el ritmo de la banda, y un cierre inmejorable, fue el clima perfecto para que Olavarría celebre a todo trapo su aniversario número 151. ¡Felicidades!