Con gran marco de público continúa la Fiesta de Olavarría

Con varios números en desarrollo y una multitud que se acercó al Parque Eseverri, la Fiesta de Olavarría continúa con actividades para todas las edades. Y con un día que, si bien comenzó a bajar, sigue a puro sol.

Puestos de comida, artesanos e inflables complementan el desarrollo de los espectáculos en el escenario de la Fiesta Aniversario.

Hay, según se informó desde el Municipio, 60 stands de artesanías, foodtrucks con tentadoras opciones para almorzar y disfrutar a la tarde, puestos de comida a cargo de las colectividades portuguesa, libanesa, vasca y alemana, con platos típicos para salir de la rutina diaria. Para los pequeños de la familia, hay inflables y actividades recreativas coordinadas por los profesores de la Dirección de Deportes municipal.

Uno de los números más aplaudidos en el escenario principal fue el de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que deleitó a los presentes con interpretaciones instrumentales de “Uptown funk” de Bruno Mars, el soundtrack de Warner Bros, Pink Panther – la canción de La Pantera Rosa -.

También, interpretaron “Rescata mi corazón” de Manuel Wirtz. El público coreó y aplaudió la interpretación de “Isn’t she lovely” y “I just called to say I love you” de Stevie Wonder. “Yo soy tu amigo fiel”, de la banda de sonido de Toy Story, coronó un espectáculo impecable, donde no faltó ni siquiera “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, junto a interpretaciones de temas clásicos.

El grupo de danza árabe de la Escuela Municipal de Danzas, a cargo de la profesora Sara Abdala e integrado por Ayelén Fanego, Yanina Dilascio, Yesica Castillo, Karen Cortondo, Daiana Ferreyra y Valeria Pintos, brindaron un espectáculo para todo el público presente.

También la compañía de danzas libanesas Firqat Al Arz, que tiene una larga trayectoria en la difusión de las danzas y la música tradicional, participó del show.

Según los organizadores, se prevé que el show principal de Los Auténticos Decadentes comience a las 21 horas, cuando el Parque Eseverri esté preparado para cerrar a pura fiesta.