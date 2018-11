Mujer denuncia agresión durante un arresto: “la policía me bajó los dientes de un machetazo”

Josefina Barrientos, una mujer de 21 años, se comunicó con Infoeme para denunciar “agresión por parte de la policía” en el marco de una aprehensión.

La policía llegó al departamento de Barrientos, cerca de las 3.30 horas, tras un llamado de alerta de sus vecinos. Ella se encontraba discutiendo con su pareja y fue arrestada, según fuentes policiales, por “Atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”.

Pero la versión de Josefina es otra: “Cuando los agentes del Comando de Patrullas (un hombre y una mujer) llegaron a mi casa lo hicieron con total violencia, en principio me hablaron de muy mala manera” y luego “él me empujó fuerte la puerta, me arrastraron hasta la cocina, (tengo todos los brazos marcados). Ella me pisa el pie con los borcegos y él me golpeó con el machete en la boca. Me aflojó cinco dientes y me bajó uno, lastimándome toda la boca”.

Posteriormente, Barrientos contó que “me esposaron e intentaron bajar las escaleras para llevarme. Yo estaba en remera y bombacha, semidesnuda. Al llegar a la segunda escalera, una vecina me defendió y logró que me dejaran poner un pantalón (que ella me alcanzó)”.

Al subir al patrullero “estos dos locos me llevaron hasta el Comando, ahí dijeron que todos los golpes me los había efectuado mi pareja y anotaron que el arresto fue por “Atentado y resistencia a la autoridad” y “lesiones””.

Pero ahí no terminó todo, lo que para Josefina, fue “una noche de terror”: “Una vez en el patrullero, yo estando esposada, agarraron la ruta a todo lo que da, pusieron música y llegamos a Hinojo”, allí, “me revisó una médica, que jamás tomó nota de lo que yo le explicaba, anotó que tenía hematomas, que me faltaba el diente producto de un golpe y certificó que había sido a causa de violencia de género. Yo le expliqué que no, pero parecía no oírme”.

Cerca de las 5.10 am “me llevaron a la Comisaría Segunda, el agente me bajó del móvil policial a los empujones y me tiró el pelo”; cuando una policía que estaba en la dependencia “me ve llegar, les solicita a los otros uniformados que me dejaran, que ella se haría cargo de las diligencias”.

Luego “me sacaron las esposas, me dieron calor con una estufa porque yo estaba semidesnuda y descalza. Ahí quedé aprehendida. Cerca del mediodía tuvieron que pedir una ambulancia porque se me comenzó a dormir el rostro, vómitos y mareos. Me atendieron en el Hospital e hicieron los estudios correspondientes. Hace pocos días me atendí de forma particular con un odontólogo y me colocaron el diente aunque no me asegura que quede bien”, explicó.

Tras quedar en libertad, cerca de las 18 horas, “realicé la denuncia en la Fiscalía, ahí declaré todo lo que conté anteriormente. Brindé detalles del trato de los agentes y expliqué cómo sucedieron realmente los hechos”.

En la Comisaría de la Mujer y la Familia “también radiqué la denuncia contra mi ex pareja, me dieron un botón antipático y a él restricción de acercamiento”.

Por último, “solicité en la Auditoria de Asuntos Internos que le realicen, a los oficiales que me agredieron, un hisopado para corroborar que durante la madrugada de mi ataque estaban bajo el efecto de la cocaína. Yo a eso lo noté y quiero que quede constado”, culminó.