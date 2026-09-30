CARLOS DANIEL DE ROSA “EL FLACO” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 30 de septiembre de 2026 a los 70 años. Su esposa Cora Lia Maradeo. Sus hijos Mailen, Nadia y Abril De Rosa. Su hijo político Mauricio Paris. Su nieto Dante De Rosa Da Pena. Sus hermanos Ana Maria y Juan Carlos Parini. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “B”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación en Cementerio Loma de Paz, jueves 1 de octubre a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro, nacido en Olavarría. Jubilado comerciante.