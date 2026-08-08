EDUARDO ROQUE SANCHEZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 08 de agosto de 2026 a los 87 años. Su esposa Nelida Maria Castaño. Sus hijos Mario, Fabian y Julio Sánchez.Sus nueras Erica Silvina Iriogoyenborde y Claudia Lanzos. Sus nietas Tatiana y Lola. Su hermana y hermano político . Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Comienza el sábado 8 de agosto a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, sábado a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric, nacido en Olavarría. Jubilado y pensionado.