GUILLERMO FERREIRA DA SILVA “MINITO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 30 de agosto de 2026 a los 74 años. Sus hijos Guillermina y Leonardo Ferreira da Silva. Sus hermanas Carmen, Mabel y Norma Ferreira da Silva. Sus hijos políticos. La madre de sus hijos Norma Zyla. Sus nietos; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación en Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Lunes 31 de octubre a las 10:30. Vecino de Barrio Villa Floresta, nacido en Portugal. Ingeniero Jubilado.