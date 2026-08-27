MARIA DEL CARMEN AGUIAR (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 27 de agosto de 2026 a los 63 años. Su pareja Roberto Lallera. Sus hijos Silvia y Jose Luis Giombetti. Sus nietos Camila y Mateo Godoy. Su hermana Graciela Aguiar de Heiland y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio cierra a las 22 horas, reabre este viernes a las 8:30 horas y finaliza a las 11:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipolito Irigoyen, nacida en Coronel Suárez. Jubilada.