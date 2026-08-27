NORMA DORA OCCHI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 27 de agosto de 2026 a los 83 años. Sus hijos Jose Luis, Sergio Javier y Daniel Antonio Balbino. Sus hijas políticas Silvia Barberio y Silvia Garcia. Sus nietos Antonella, Nicolas, Micaela, Rocio, Lourdes. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Vera, Catriel y Emma. Su hermano Hector Occhi. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”. El velatorio comienza este viernes a las 7:00 horas y finaliza a las 10:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vecina de Microcentro, nacida en Blanca grande. Jubilada y pensionada.