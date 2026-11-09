ELVIRA BEATRIZ BARREDA RIVAROLA VIUDA DE URLEZAGA (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 9 de noviembre de 2026 a los 87 años. Su hijo Fernando Urlezaga. Su hija política Andrea Pietronave. Sus nietos Lucas, Gonzalo, Natalia y Sol Urlezaga.Sus nietos políticos Jael, Haydee y Gaston. Sus bisnietos Leo,Tomas, Benjamin,hanna, kenai y Mia. Su hermana Marta Barreda.Sus hermanos políticos Mario Freites y Viviana Propato. Sus sobrinos y demás deudos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “E”. Comienza: 9/11 a las 12:00. Cierra 21. Reabre 10/11 a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Lomas De Paz. Día y hora: 10 de noviembre a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de la Villa Alfredo Fortabat, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.