Falleció en Olavarría el 19 de noviembre de 2026 a los 83 años. Sus hijos Miguel, Raul y Norma Galvan. Sus hijos políticos Claudia, Nancy, Marisa y Omar. Sus nietos . Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 20 de noviembre a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Sarmiento, nacido en Olavarría. Jubilado del Matadero Municipal.