Falleció en Olavarría el 19 de noviembre de 2026 a los 65 años. Su esposa Karina Clemente. Sus hijos Micaela, Agustina, Anabela, Isaias, Carla y Nicolas. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. La sala cierra a las 0:00 horas y reabre a las 8:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 20 de noviembre a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Luján, nacido en Olavarría. Comerciante.