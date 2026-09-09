WALTER DARÍO CORIA (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 9 de septiembre de 2026 a los 50 años. Su esposa Ana Targiano; sus hijos: Valentino, Benicio y Santiago; sus padres: Araceli y Juan; su hermano, sus sobrinos; sus tíos; sus compañeros y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", miércoles 9/09 de 16:00 a 0 horas, reabre jueves 10/09 de 7:00 a 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Olavarría, jueves 10/09 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Olavarría. Retirado de la Policía Bonaerense.