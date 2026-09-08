Falleció en Olavarría el 7 de septiembre de 2026 a los 91 años. Su hijo Juan Carlos. Su nuera Liliana. Sus nietos Daiana y Matias y sus bisnietos Ema, Luca y Francisca, nietos políticos. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", martes de 9 a 12. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos De Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Luján, nacido en Olavarría. Jubilado y pensionado.
JUAN MARRA "EL PANADERO" (Q.E.P.D.)
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 09:49