FELISA VICTORIA HEREDIA VIUDA DE VEGA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de septiembre de 2026 a los 87 años. Sus hijos Miriam, María Del Carmen y Jorge Vega. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, hijos políticos Liliana, Ricardo y Guillermo. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", comienza lunes 7 de septiembre a las 22:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 8 de septiembre a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Ceco 1, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.