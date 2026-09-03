RAQUEL OLGA FERREYRA (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 3 de septiembre de 2026 a los 81 años. Sus hijos Omar, Irma, Norma y José Irigoyen; Gastón, Darío y César Rojas. Sus hijos políticos, hermanos, nietos y bisnietos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza: jueves a las 8:00, finaliza a las 12:00. Sin responso. Cremación en Pinos De Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Villa Mailín, nacida en General La Madrid. Pensionada.