ANA MARÍA PACHO VIUDA DE ALAMO (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 29 de septiembre de 2026 a los 77 años. Sus hijos: Rosana y Marcelo; su hija política Esther; sus nietos: Evelyn, Johanna y Emmanuel; sus nietos políticos; sus bisnietos: Kiara, Vito y Pietro; sus hermanos; sus hermanas políticas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, miércoles 30 de 9 a 17. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Villa Floresta, nacida en Urdampilleta. Jubilada y pensionada.