MATÍAS JUAN URRIZA “POCHO” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 29 de septiembre de 2026 a los 90 años. Su esposa Hilda Beatriz Pagano; sus hijas: Mónica y Gabriela Urriza; sus hijos políticos: Carlos D Alessio y Abel Prandi; sus nietos: Sebastián, Andrés, Juli, Juan Cruz y Felipe; sus nietas políticas: Daiana, Anabella y Juana; sus bisnietos: Alma, Mirela, Apolo y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Mariano Moreno, nacido en Hinojo. Jubilado.