HORACIO ALBERTO MEYRA (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 25 de septiembre de 2026 a los 78 años. Su esposa Nilda Raquel López. Su hija Alejandra Meyra. Sus nietos Franco y Victoria Meyra. y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", finaliza a las 16. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en General Alvear. Jubilado municipal.