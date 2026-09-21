MARIA MUSUMECI VIUDA DE MESSINA (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 20 de septiembre de 2026 a los 80 años. Sus hijas María Rosa y Graciela Miriam Messina. Sus hijos políticos Fabian Salgado y Martin Barrionuevo. Sus nietos Valentin Barrionuevo y Joaquin Salgado.

Su hermana. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza a las 19:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 21 de septiembre a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipolito Yrigoyen, nacida en Italia. Jubilada y pensionada.