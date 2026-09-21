NORMA GRACIELA MELOTTO VIUDA DE GALOTTI "NORMITA" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 21 de septiembre de 2026 a los 76 años. Sus hijos Pablo Oscar, Ana Laura y Ana Clara Galotti. Sus hijos políticos Noelia Pinto Galarza, Nicolas Casado y Jonathan Orsatti. Sus nietos Gisela, Constanza y Julieta. Su hermano Omar Alberto Melotto. Sus hermanos políticos Angela Lafourcade, Marta Gallardo, Mario Galotti y Adriana Lisazo. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza a las 17, cierra a las 21 y reabre este martes a las 9:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 22 de septiembre a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.