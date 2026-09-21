ARMANDO LUIS BARBERO “TITO” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 21 de septiembre de 2026 a los 77 años. Su esposa Coca; sus hijos María Laura, Marcela, Melina y Jorge (F); sus hijos políticos Esteban y Diego; sus nietos Agustin, Ignacio, Milena, Pierina y Matias; sus familiares; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", comienza a las 15:00 y finaliza a las 18.00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 22 de septiembre a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio San Vicente, nacido en Santos Lugares. Jubilado comerciante.