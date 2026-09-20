OSCAR CHAZARRETA "EL TATA" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 20 de Septiembre de 2026 a los 86 años de edad.

Su esposa Margarita Ines Lescano. Sus hijos Mabel, Norma y Marcelo Chazarreta. Sus hijos políticos Oscar Calderon y Rocio Romero.

Sus nietos Ayelen, Erica, Natali, Ivan, Brandon y Calderon; y Fiamma Chazarreta. Sus nietos políticos.

Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: A confirmar. RESPONSO: Capilla Ardiente.. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino del barrio Martín Fierro.

Lugar de nacimiento: Nacido en Pehuajó.

Actividad que desarrollaba: Jubilado Municipal.