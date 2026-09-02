ANA SOFIA PARED VIUDA DE DELLA MAGGIORA "ANITA" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 2 de septiembre de 2026 a los 81 años. Sus hijos Mariana Leticia, Agustín Facundo y Griselda Sofia Della Maggiora. Sus hijos políticos Juan Solimano y Mariano Bavasso. Sus nietos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B". El velatorio comienza este jueves a las 9. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 3 de septiembre a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Vicente, nacida en Corrientes capital. Jubilada y pensionada.