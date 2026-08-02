JULIO ALFREDO FERRARO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 2 de agosto de 2026 a los 89 años. Su esposa Alicia Jauregui. Sus hijos Luciano y Julio Ferraro Jauregui. Sus hijas políticas María Florencia Suárez y Camila Fanucchi. Sus nietos Uma, Cloe, Sofia, Bruno, Jeremías, Renato, Agustín, Pierina, Lola y Lila; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "F", se realizará hoy de 16 a 19 horas y mañana reabre a las 8:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal, lunes 3 de agosto a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del Microcentro, nacido en Olavarría. Ingeniero Civil Jubilado.