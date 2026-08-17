BLANCA ZARZA VDA DE NICODEMES (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2026 a los 95 años de edad.
Sus hijos Daniel y Graciela Nicodemes . Su hija política Luci, sus nietos, sus nietos políticos y sus bisnietos .
Familiares y amigos acompañan su fallecimiento
VELATORIO: España 2942, Departamento "B ". este lunes a las 10:00 Hs
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos De Paz en día y hora a confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Sarmiento Norte
Lugar de nacimiento: Daireaux
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada