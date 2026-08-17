Necrológicas

BLANCA ZARZA VDA DE NICODEMES (Q.E.P.D.)

Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 10:17

Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2026 a los 95 años de edad.

Sus  hijos Daniel y Graciela Nicodemes . Su hija política Luci, sus nietos, sus nietos políticos y sus bisnietos . 
 Familiares y amigos acompañan su fallecimiento

VELATORIO: España 2942, Departamento "B ".  este  lunes  a las 10:00 Hs

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos De Paz  en día y hora a confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sarmiento Norte 

Lugar de nacimiento: Daireaux

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada