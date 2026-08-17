RITA MARTA RIVAROLA VDA DE ARMANDO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2026 a los 77 años de edad.

.Sus hijos: Sergio Victor, Gustavo Daniel, Marcelo Javier, Pablo David y Diego Luis; sus hijos políticos, nietos, bisnietos .

Familiares y amigos participan su fallecimiento

VELATORIO: España 2942, Departamento " D". Lunes desde las 8:00.

RESPONSO: Capilla Ardiente INHUMACIÓN: Cementerio Municipal Hinojo este lunes a las 11:30 Hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sierra Chica

Lugar de nacimiento: San Luis

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada