RUFINO PEDRO CONTRERAS "PERICO" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 5 de noviembre de 2026 a los 81 años. Su esposa Angela Toledo; sus hijos María Rosa, Emilce y Fabián; sus hijos políticos Carlos Ferrero, Romina Fuster; sus nietos: Magali, Matia, Shirley, Brian, Diego, Lucia y Martina; nietos políticos Lucas, Gimena, Soledad, Fiorella y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", la sala se habilita de 13 a 16. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Hipólito Yrigoyen, ex vecino de Iturregui, nacido en Olavarría. Jubilado.