

Falleció en Olavarría el 19 de noviembre de 2026 a los 91 años. Sus hijos Udo, Alcides y Rosana; sus nietos Romina, Cristian y Marianela; sus nietos políticos Daiana y Alejo; sus bisnietos Alma, Luca y Nina y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", la sala se habilita a partir de las 8. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes a las 13.30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Santa Isabel, nacida en Espigas. Jubilada.