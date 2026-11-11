CARLOS ROBERTO ITZAINA "BACHICHA"  (Q.E.P.D)

Falleció en Sierras Bayas el 10 de noviembre de 2026 a los 68 años. Su esposa María Ahumada; sus hijos: Agustín, Natividad, Leonardo y Bárbara; sus nietos: Franchesca, Agustín y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala "A" de la localidad de Sierras Bayas. M. Smirnoff 2663. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Sierras bayas, miércoles 11/11 a las 11:30 Hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierras Bayas, nacido en Sierras Bayas. Jubilado. Ex Directivo del Club San Martín de Sierras Bayas