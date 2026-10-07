JOSE RODOLFO D'ONOFRIO (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 7 de octubre de 2026 a los 86 años. Su esposa Irma Rojas. Sus hijas Dora, Marta y Viviana D'Onofrio. Su hijo político Juan Carlos Schroh. Sus nietos Samanta, Axel, Belen, Juan José y Lisandro. Sus bisnietos Sofía e Ignacio; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Belgrano, nacido en Olavarría. Jubilado metalúrgico.