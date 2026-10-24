MARIO ALBERTO MEDINA "TITO" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 22 de octubre de 2026 a los 72 años. Sus hijos: Diego, Darío, Marcos, Natalia, Belén y Sofia Medina; la madre de sus hijos Gladys Mabel Pérez; sus hijos políticos: Luciano Cabrera Antunez, Leandro Fernández, Romina Mocciaro, Angela Miras y Patricia Aguirre; sus nietos: Yamila, Emma, Nicol, Victoria, Irupe y Alison; sus bisnietos; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", sábado 24/10 de 8 a 14:30. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 24/10 a las 14:30. Vecino del barrio Hipólito Yrigoyen, nacido en Juan E. Barra. Pensionado. Ex albañil.